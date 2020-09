Avec la pandémie, les gestes barrières et la distanciation physique rythment notre quotidien, comme ici au Dolores Park de San Francisco, en Californie, le 22 mai 2020. Les États-Unis sont le pays le plus touché par la crise sanitaire avec plus de sept millions de cas de contamination et plus de 205.000 décès. Son président, Donald Trump, est sous le feu des critiques pour sa gestion de l'épidémie, notamment après avoir longtemps minimisé la gravité du virus.