La coiffure comme élément-clé de l'identité nationale des Nigérianes

Sans titre [Hairstyles], 1966-75 | J.D. ‘Okhai Ojeikere / courtesy of The Walther Collection et Galerie Magnin-A, Paris.

«Au Nigeria, les coiffures féminines peuvent avoir un certain nombre de significations et de messages différents. Ces tresses et structures élaborées prennent beaucoup de temps à créer et peuvent marquer des occasions spéciales telles que les mariages et les anniversaires, dénoter une famille ou la provenance d’une région particulière, ou même répondre à des mouvements politiques et artistiques.»