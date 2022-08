Mikhaïl Gorbatchev, l'URSS perdue

Au crépuscule de l'URSS, Gorbatchev est loin de faire l'unanimité, et son autorité est de plus en plus contestée. Le 20 janvier 1991, près de 100.000 manifestants marchent sur le Kremlin à Moscou, et demandent sa démission, en réaction à la répression sanglante des autorités nationalistes lituaniennes: une semaine plus tôt, quatorze personnes étaient tuées lors de l’assaut des troupes soviétique contre le Parlement et le bâtiment de la télévision de Vilnius. Première république balte à proclamer son indépendance en mars 1990, la Lituanie voit sa sécession être reconnue par l'URSS en septembre 1991.



En août 1991, Gorbatchev fait l'objet d'un coup d'État: le putsch de Moscou, putsch raté qui ne dure que trois jours, mais le fragilise dans ses positions et contribue à l'ascension de Boris Eltsine, élu président du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie un an plus tôt, et qui le sauve pour mieux l'écarter.