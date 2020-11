La Coupe du monde 1986, et en particulier ce match de quarts de finale contre l'Angleterre, façonnera sa légende. En seconde mi-temps, l'Argentin s'envole dans le ciel et pousse le ballon de la main au fond des filets –un geste connu sous le nom de la «main de dieu». Quelques minutes plus tard, Diego Maradona marquera, à la régulière, un but d'anthologie, qui propulsera son pays en demi-finale.