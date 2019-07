«Je voyageais en Amérique du Sud et un ami m"a parlé de ces communautés. J'ai voulu connaître leur mode de vie et leurs réalités. J'étais très curieux de savoir comment il était possible que ces communautés pourtant assez grandes soient rejetées par la société moderne. Les mennonites vivent comme leurs ancêtres, sans voiture, sans téléphone et sans électricité. Cette image a été prise pendant les funérailles d'une jeune femme et de son bébé décédés dans un accident de voiture, alors qu'ils étaient passagers (les membres ne peuvent pas conduire, mais ils sont autorisés à être passagers). Ce fut un jour très triste pour tout le monde, et je fus surpris de voir qu'ils ont enterré le cercueil à même le sol, sans tombe ni pierre tombale.»