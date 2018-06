Tribute to Marilyn Monroe

Holly (de Los Angeles, États-Unis) | Emily Berl

«Il était important pour moi de veiller à ce que chacune des femmes qui participe au projet soit traitée avec respect et que rien ne paraisse ridicule ou exagéré. Mon but était de créer un portrait sincère de cette communauté dévouée. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la sélection d'images, à la conception et à l'impression. Les décors de mes photographies ont été choisis en fonction de l'endroit où les sujets ont vécu et de leurs préférences. Bien que cette série ne soit pas une collaboration totale, je voulais que les femmes photographiées aient leur mot à dire sur l'emplacement des prises de vue. Le plus souvent, nous nous rencontrions près de leur maison, et je cherchais à l'avance des endroits spécifiques pour les photos.»