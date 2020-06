Au cœur des marchés aux animaux d'Asie

«D'une certaine manière, note-t-elle, ces marchés ne sont pas différents d'un comptoir de viande dans une épicerie occidentale ou d'un homard vivant dans un restaurant de fruits de mer –les gens veulent acheter le produit le plus “frais” possible. Ici, les clients sélectionnent un animal vivant; il est abattu, nettoyé et mis dans un sac devant eux. Certains de ces marchés sont plus spécialisés. Par exemple, sur les marchés de médecine chinoise traditionnelle, vous trouverez des peaux de serpents, des hippocampes séchés, des squelettes de singe, etc. Mais pour les produits plus illicites, tels que la bile d'ours ou la corne de rhinocéros, vous devez “connaître quelqu'un”. La croissance économique rapide de la Chine se traduit par une forte augmentation de l'agriculture industrielle et du trafic d'espèces sauvages, qui sont utilisées pour les aliments de luxe et la médecine ancienne. C'est sans aucun doute un pays qui préoccupe ceux qui se battent pour le bien-être animal.»