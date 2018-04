Taille fine et formes généreuses, les mannequins awoulaba de Côte d'Ivoire

Manufacture | Joana Choumali

«J'ai travaillé sur ce projet pendant deux ans. Il est composé de deux parties. Un premier groupe d'images documentaires montrent l'artisanat et les œuvres des fabricants de mannequins. Ici, on voit le maître et son apprenti au travail, à Cocody-Deux plateaux, un quartier d'Abidjan. Ils peignent les différentes parties du corps du mannequin au pistolet, avant de l'assembler et de le faire sécher au soleil. Dans un deuxième groupe d'images, je superpose des images de parties du corps de vraies femmes aux formes parfaites des mannequins. Ils évoquent les célébrités “Vénus” qui incarnent la “beauté parfaite” dans la pop culture.»