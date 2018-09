«À la fin de leur cursus, on leur tend leur diplôme et leur planche de skate»

«Dans le skate, on met sa personnalité, on met même ses sentiments. Et ça se ressent quand on skate.» Sur son bras, la jeune femme arbore l’inscription «Fight like a girl». Les mots soulignent les rebords d’un pistolet... muni d’un silencieux.

«Je ne veux pas faire la féministe, mais franchement on a du mérite. Moi, là où je skate beaucoup, c’est à Bordeaux. Avant quand j’arrivais, tous les mecs me regardaient. À chaque fois, il fallait que j’impose un truc, que je fasse une belle figure meilleure que la leur pour les calmer», raconte-t-elle en tapotant sur le clavier de son téléphone pour envoyer des messages à sa famille restée en France.