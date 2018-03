Problèmes mineurs

Image et commentaire issus du «Livre de Moussa», Mai 2013.

«A gauche, c’est moi avec Ligui. La tache sur mon ventre s’est faite lorsque j’étais à la gare routière. Cela s’est fait à cause d’une pute, la fille m’aimait beaucoup et cela ne plaisait pas aux autres; ils étaient jaloux. C’était une fille qui se vendait. Ils faisaient l’amour avec elle et allaient lui chercher à manger en échange. On avait le même âge elle et moi. Quand on faisait les promenades; j’avais des couteaux mais la fille m’a demandé de laisser tout ça, donc j’ai laissé. Un soir, on est allés se promener et on a été attaqués par d’autres enfants qui m’ont dit de laisser tomber la fille. Ils étaient trois et avaient des couteaux. Ils m’ont dit de laisser la fille mais j’ai refusé. Le premier a sauté sur moi et a pris mon cou. J’ai attrapé sa gorge aussi mais un autre est venu derrière moi et m’a piqué trois fois avec le couteau. Quand le gardien est arrivé ils ont tous fui, même la fille, alors que c’est elle qui aurait pu témoigner... Lorsque je me suis réveillé, j’étais à l’hôpital. Après ce moment, j’ai cherché à trouver ceux qui m’avaient fait ça. Je me suis armé de couteaux et machettes, mais quand je suis arrivé au centre pour enfants, ils m’ont tout pris. Je n’ai plus revu la fille avant une fête pour les enfants des rues des années plus tard. Quand cela s’est passé, je pense que j’avais 12 ans.»