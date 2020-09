50 ans d'histoire de la Bretagne à travers l'objectif de «Madame Yvonne»

«J'ai réuni douze bénévoles, des gens du coin qui étaient intéressés pour sauver ce fonds. Cette dame avait contacté tout le monde: les archives départementales, le musée de Bretagne, la cinémathèque de Brest. Tous avaient refusé, c'était trop local. On a commencé à travailler ensemble en 2007. On a défini des tâches, un protocole très précis. On a commencé par trier les plaques, les compter et mettre de côté celles qui étaient cassées. Il a ensuite fallu les nettoyer. On ne pouvait pas rester plus de deux heures en contact avec les plaques à cause du bromure. On portait des masques, des gants, etc. Après avoir suivi une formation spécifique, on les a numérisées, cataloguées et on a réalisé un archivage muséographique. Au début, on nettoyait dix plaques par jour. À la fin, on arrivait à en numériser 150. Les 13.400 plaques ont été numérisées en trois ans. On en a sélectionné environ 300 pour le livre. Celle devant l'église est étonnante. Ils mettaient de vrais enfants à la place des anges… Il fallait le faire quand même (Rires).»