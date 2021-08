Masayoshi Sukita, le photographe qui a rendu David Bowie immortel

Masayoshi Sukita est originaire de la petite ville de Nōgata, au nord de l'île de Kyūshū. Ses parents sont commerçants et détiennent une quincaillerie et un magasin d'articles ménagers. Il a 7 ans quand son père, soldat durant la Seconde Guerre mondiale, meurt sur le champ de bataille. Grâce à son oncle, il assiste à de nombreuses projections de films et développe très jeune une passion pour le cinéma et plus particulièrement pour ses icônes des années 1950, Marlon Brando et James Dean. Sa passion de cinéphile, alliée à celle du rock et du jazz, marque profondément l'esthétisme de son travail. En 1989, Jim Jarmusch, qui présente Sukita comme «le véritable maître du portrait et de la photographie rock», l'engage pour immortaliser le tournage de son troisième long métrage, Mystery Train.