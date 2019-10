Six femmes photographes pour le magazine Life

«Nous voulions faire une exposition avec des images de la collection Life, car la New-York Historical Society possède désormais les archives Time-Life, explique Marilyn Satin Kushner, commissaire de l'exposition. Nous avons pensé qu'une exposition sur les femmes photographes serait éclairante, d'autant plus que nombre d'entre elles ne sont pas connues. Nous avons ensuite découvert que seulement six photographes sur les plus de cent qui travaillaient pour le magazine étaient des femmes, et il a été décidé de mettre en valeur leur travail. (Certes, beaucoup de femmes ont travaillé pour Life, mais ces six-là sont les seules à avoir été embauchées à plein temps et à avoir été salariées par le magazine tout au long de sa parution, de 1936 à 1972). En 1936, Margaret Bourke-White est devenue l'une des quatre premières photographes à être embauchées par Life.»