Au Liberia, l'impossible devoir de mémoire

«Je ne me souviens pas vraiment de ce qui m'a poussé à aller au Liberia. Mais j'ai su très vite que je serais sensible à l'histoire de ce pays. C'était en 2018. Le parti pris de mon travail a été d'explorer des sujets qui me touchent: la mémoire collective, la transmission générationnelle et la résilience.

Cette image est essentielle pour moi. Je souhaitais qu'elle apparaisse en premier dans mon travail, car elle nous dit d'emblée, et clairement, ce qui sera suggéré moins directement par la suite. C'est un tribunal dans la ville de Harper, vide, comme pour symboliser l'absence de justice tant réclamée par la population libérienne. On y voit le drapeau national, ce qui nous permet de situer l'histoire. Et, bien sûr, il y a ces mots peints: “let justice be done to all.” Cette inscription résonne comme un cri, comme une supplication, dans la salle désertée et se propage en écho à travers toutes la série.