Beyrouth, ville poussière

Cet ancien restaurant vietnamien de la rue Gouraud, qui avait autrefois pignon sur rue, est désormais à l'abandon. La crise économique, sociale et politique que connaît le Liban depuis 2019 et qui ne cesse de s'aggraver, est le premier obstacle à la reconstruction de la capitale. Alors que les pénuries se multiplient dans tous les secteurs et que la livre libanaise connaît une hyperinflation galopante, le pays ne dispose pas des ressources financières nécessaires à une reconstruction raisonnée. «Il est impossible de parler de plans directeurs, d'opportunités de réparation, de visions plus larges: la situation est propice aux actions improvisées et aux mouvements tactiques, et une bonne coordination pourrait parvenir à canaliser les efforts pour créer un relatif mouvement d'ensemble, mais les grandes visions allant du haut vers le bas n'ont pas leur place en ce moment», commente Mona Fawaz.