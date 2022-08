Liban, 4 août, deux ans après

Cela fait deux ans que le port de Beyrouth a explosé. Les 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium qui y étaient stockées en dépit de toutes les alertes ont coûté la vie à au moins 233 personnes, fait au moins 7.500 blessés, détruit au moins 60.000 bâtiments et ébranlé tout un pays en l'espace de quelques minutes. Deux ans plus tard, ces simples chiffres laissés à l'état d'estimations signent une humiliation supplémentaire pour une population selon laquelle les comptes sont encore loin d'être réglés: c'est une bataille pour la mémoire et la justice qui s'est engagée contre le gouvernement, tenu responsable du désastre, et qui s'accroche au pouvoir comme dans un dernier sursaut de rigidité cadavérique.



La crise économique, l'une des pires de l'histoire moderne, a jeté les Libanais dans un gouffre qui semble ne pas avoir de fond: hyperinflation, pénuries de médicaments et de fuel, absence d'électricité sont devenues la routine avec laquelle les habitants du Liban sont forcés de composer. Les espoirs de renouveau politique, portés par la révolution d'octobre 2019, se sont peu à peu essoufflés, et ont laissé place au retour des crispations communautaires et à l'hostilité envers les réfugiés syriens et palestiniens, en dépit d'une percée de la société civile aux élections législatives de mai 2022. Le malheur alimente le malheur et s'est présenté aux partis traditionnels comme une bouée de sauvetage, leur permettant de relancer la machine clientéliste à moindre frais: dans un pays ruiné, la fidélité politique se négocie désormais en cartons alimentaires.

Si le Liban a connu une forte vague d'émigration au lendemain de l'explosion, ceux qui restent sont soumis aux aléas du marché noir et à une envolée des prix qui n'a fait que creuser davantage les inégalités de richesses. La fracture se situe aujourd'hui entre celles et ceux qui peuvent traiter avec l'étranger et faire rentrer des devises, c'est-à-dire être payés en dollars américains, et celles et ceux qui n'ont pour monnaie d'échange que des livres libanaises, dont la valeur a été dépréciée jusqu'à 95%. L'extrême pauvreté côtoie plus que jamais une extrême richesse relative, mais toutes deux demeurent ancrées dans un pays à la dérive, rongé par la corruption, les sursauts de violences, et où les services de base peinent toujours à être assurés.



Alors qu'une partie des silos, devenus symboles de l'explosion, vient de s'effondrer le 31 juillet 2022, ravivant les traumas des survivants, l'enquête visant à établir les responsabilités dans le désastre du 4 août n'a toujours pas abouti et fait l'objet de nombreuses pressions politiques. Retour sur deux années marquées par le deuil, la colère et l'impunité.