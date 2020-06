Les Spomenici, monuments oubliés de l'ex-Yougoslavie

«Spomenik» est le terme qui désigne les monuments érigés à la gloire de la révolution yougoslave durant l'ère titiste, sur l'ensemble de l'ex-territoire fédéral. On y trouve cependant une concentration plus importante en Croatie, Bosnie et Serbie. La plupart de ces monuments, à l'architecture brutaliste, célébraient la guerre patriotique des troupes yougoslaves contre l'envahisseur nazi. Ils attisent aujourd'hui un intérêt croissant.

Cet intérêt est catalysé par plusieurs facteurs.

Tout d'abord, du point de vue architectural et esthétique, les Spomenici sont d'une incontestable originalité. Ils ne correspondent pas aux critères occidentaux ou orientaux, et ils se distinguent de l'architecture totalitaire et nationaliste de l'ex-bloc de l'Est, illustrant ainsi ce que fut la Yougoslavie titiste: un «objet» à part dans le monde communiste, mais aussi dans son rôle d'État leader des non-alignés.

D'autre part, certains de ces monuments sont aujourd'hui à l'abandon, nichés au cœur de villages dépeuplés ou perdus dans les forêts, alors que d'autres sont encore objets de célébrations patriotiques. Les premiers dégagent une poésie singulière et la personne qui les voit, les touche ou y pénètre, accède symboliquement au statut d'initiée: elle est le témoin de l'histoire en train de fondre sous ses yeux.

Les Spomenici entretenus dégagent quant à eux une puissance et une énergie «païenne» que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

Enfin, il est important de savoir que ces monuments sont aujourd'hui l'enjeu d'une compétition mémorielle, exacerbée par le désordre politique, social et culturel issu de la dislocation de l'ex-Yougoslavie.

Selon que vous soyez croate, bosnien·ne, bosniaque, serbe ou encore slovène, il ne peut y avoir une lecture commune de ce qui doit être célébré. Une fois la guerre terminée, la paix a éclaté et il y a donc autant d'événements que de sujets de perception.

Il ne s'agit pas ici et maintenant de traiter un sujet historique mais de rendre compte partiellement de la fascination qu'exerce sur certain·es d'entre nous cette architecture à la fois totalitaire, alien, et qui fait objet d'une pop culture qui dépasse le cercle des adeptes de l'urbex.