Près d'un an après le début des hostilités qui sévissent dans le pays, la province du Tigré, dans le Nord de l'Éthiopie, s'enlise dans une guerre civile à l'issue encore incertaine. Le peuple est la première victime de ce conflit qui oppose principalement les forces du gouvernement d'Addis-Abeba au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Au moins 400.000 personnes souffrent de conditions de vie proches de la famine dans le Nord, et plus de 2 millions d'Éthiopiens ont été contraints de quitter leur foyer. Exécutions illégales, tortures et viols sont également commis par les deux parties, qui n'hésitent pas non plus à bombarder les civils, comme cette jeune Éthiopienne, blessée par des frappes aériennes à Togoga, un village situé à environ 20 kilomètres à l'ouest de Mekele, la capitale du Tigré. Aujourd'hui, le conflit reprend de plus belle, et les insurgés prépareraient une attaque pour prendre le contrôle d'Addis-Abeba.