Au Koweït, Faïlaka l'île aux trésors

On ne croise sur cette île que quelques travailleurs et travailleuses immigré·es tenant quelques commerces et une poignée de militaires. Ce sont désormais les archéologues qui représentent le gros des troupes. Les autorités de l'émirat financent plusieurs missions chaque année pour fouiller le passé de l'île. Ces chercheurs de la mission franco-koweïtienne se photographient dans le Faïlaka Heritage Village, un site où se trouvent de vieux chars rouillés, des mitrailleuses et d'autres engins de la première guerre du Golfe.