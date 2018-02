Au Kirghizistan, les reliques d'une gloire soviétique passée

Le doyen de Min Kush, 94 ans, 2016 | Elliott Verdier

«J'ai croisé au bord de la route le doyen de Min Kush, qui a 94 ans. Il marchait seul et fut l’une des personnes les plus faciles à faire poser. La prise de vue ne dura que quelques minutes. On l’a ensuite embarqué dans la voiture pour l’amener jusqu’à sa lointaine destination. Lorsque je quittais la capitale, c’était accompagné d’un chauffeur/interprète –je ne parle pas russe–, qui m’aidait dans ma démarche et s’impliquait beaucoup dans le projet. On prenait le temps de discuter avec les personnes que l'on croisait, de tisser un certain lien, de leur expliquer l’objet des images. Dans la très grande majorité des cas, j’ai été bien accueilli, d’une part grâce à mon approche, d’autre part grâce à la chambre photographique qui, j’en suis sûr, crédibilisait ma démarche et donnait un certain prestige photographique.»