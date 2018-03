Né.e.s jumelles, Laurens et Yentl sont maintenant frère et sœur

Yentl, 2017 | Judith Helmer

«Cette image est ma préférée. Elle est si intime, la lumière est si belle. J'avais l'impression d'être profondément connectée avec Yentl quand j'ai fait cette photo. Pendant la transition, Yentl le soutenait mais elle était aussi inquiète des choses qu'il faisait subir à son corps. Elle s'inquiétait surtout de l'opération au cours de laquelle sa poitrine et son utérus allaient être enlevés, car cela le rendrait infertile. Pendant le processus de transition, ils étaient en pleine puberté et puisqu'ils sont des “vrais” jumeaux, tout ce que l'autre faisait impactait aussi le second. Ils ont dû repenser qui ils étaient en tant qu'individus mais aussi en tant que jumeaux. Yentl a perdu une sœur et n’avait donc plus de “vraie” jumelle. Pendant un moment, elle ne savait plus qui elle était. Laurens est finalement devenu de plus en plus confiant dans son corps. La testostérone et ses chirurgies lui ont donné un corps de plus en plus viril, et il aimait toutes ces transformations. Finalement, Yentl a vu à quel point la transition rend son frère heureux, alors ses doutes ont disparu. Ils sont maintenant frère et sœur, et se battent pour des questions typiques de frère-sœur.»