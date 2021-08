Des talibans armés sont assis sur un véhicule dans la province de Jalalabad, le 15 août, dernière étape de leur conquête avant d'entrer dans la capitale. La prise de Kaboul s'est faite presque sans combat, le gouvernement et les forces armées ayant capitulé devant l'efficacité redoutable des rebelles. «À présent, nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie», a déclaré Abdul Ghani Baradar, cofondateur des talibans, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.