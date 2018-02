De gauche à droite, l'Italien Luca Matteotti, l'Autrichien Hanno Douschan, les Français Paul-Henri De Le Rue et Pierre Vaultier, l'Italien Omar Visintin et l'Australien Cameron Bolton lors des 1/8 de Finals de Snowboardcross, au onzième jour des JO de Sotchi, le 18 février 2014, en Russie. | Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

«Je cherchais à faire une image plus large et moins évidente de la compétition. J'ai parcouru la piste et j'ai vu le cadre offert par ces arbres sur la course et le saut à cet endroit précis. Un brouillard s'est ensuite installé et j'ai pensé que cela allait détruire toutes les chances que j'avais de prendre une photo! Heureusement, le brouillard s'est levé lors du passage des athlètes et j'ai pu prendre cette photo d'eux dans les airs, encadrés par les arbres et le brouillard.»