«This Time We Are Young», portraits de la jeunesse ougandaise

Latif | Esther Ruth Mbabazi

«En 2017, j'ai remporté le Prix jeune photographe de l'Uganda Press Photo. Pendant une période de six mois, et avec comme mentore la photographe allemande Anne Ackermann, j'ai commencé à travailler sur ce projet documentant les jeunes en Ouganda. Ce pays a l'une des populations les plus jeunes du monde et en tant que jeune, je me demandais comment les jeunes des différentes régions vivaient et passaient leur temps libre après l'école. Ce projet est d'ailleurs toujours en cours. La première phase documentait la vie des adolescents pendant six mois. J'entends élargir cette documentation à tous les jeunes de moins de 30 ans car je souhaite interroger la relation entre âge et identité. Sur cette photo, Latif, 18 ans, prend un rolex pour le déjeuner chez lui à Mbale, une des villes de l'est de l'Ouganda. Un rolex est un sandwich fait d'œufs fris roulés dans un chapati, une sorte de pain.»