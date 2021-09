Jean-Paul Belmondo assis près de sa compagne, la danseuse Natty Tardivel, le 28 mai 1991, lors d'un match entre la Yougoslave Monica Seles et la Tchèque Radka Zrubáková à Roland-Garros. Derrière eux, avec les lunettes de soleil, on aperçoit l'acteur Richard Anconina. En 1990, 1991 et 1992, Monica Seles dominera le tournoi chez les femmes.