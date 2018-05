Lignes et esthétiques japonaises

Ferry Ride - Seto Inland Sea 2013 | Emily Shur

«Mon travail en tant que photographe peut parfois être stressant... il y a de bonnes années, de mauvaises années, des heures chargées et des semaines qui s’écoulent lentement. Même si je suis aujourd’hui habituée, ça ne devient jamais vraiment facile. Les photos que je prends au Japon ne sont pas les images que je prends pour gagner ma vie, alors j'ai pu séparer les processus de la façon dont je photographie ici et la façon dont je photographie pour le travail. Mes voyages au Japon m'ont permis de renouer avec la photographie qui touche tant d'aspects de ma vie personnelle et professionnelle. Il y a plusieurs années, j'ai commencé une liste de zones et de sites que je voulais visiter. J'ajoute des éléments à cette liste et je la mets à jour tout le temps. Je fais beaucoup de recherches en ligne, via Instagram, le bouche à oreille, etc. Lorsque je planifie un voyage, je me réserve généralement un peu de temps pour aller à Tokyo et ensuite essayer d'aller quelque part de différent à chaque fois. Mon mari aime aussi le Japon, et il est toujours prêt à voyager avec moi dans les endroits éloignés et aléatoires.»