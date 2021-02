Érotisme et sexualité chez les personnes âgées

«Réaliser des images intimes est toujours un grand défi pour les couples, mais aussi pour moi. C'est vraiment intense. Je me souviens très bien des images de Lilly et Waltraud l'été dernier. Quand je suis venue pour la deuxième fois les voir, il pleuvait des cordes. Nous avons déjeuné dans un restaurant mais l'ambiance n'y était pas. Le temps était humide, froid et moche et sur le chemin de leur appartement, leur vieux teckel ne voulait plus avancer à cause des flaques d'eau. Mais plus tard, dans l'appartement confortable, avec un thé chaud, nous avons continué notre conversation de la semaine précédente avec plaisir. Puis nous avons bougé dans la chambre à coucher et tout s'est déroulé avec plus de facilité. J'espère élargir ma série avec deux autres couples. Un couple attend déjà d'être photographié mais en raison de la pandémie cela n'a pas encore été possible. Ce travail a connu plusieurs succès et l'image d'Irene et Günter sur le lit vient d'être montrée à l'occasion de deux expositions collectives dans des galeries aux États-Unis et le sera encore à l'Exposure Photography Festival qui commence à Calgary, au Canada, en février.»