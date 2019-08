À l'intérieur des voitures de vétérans américains

«J'ai travaillé dans un hôpital d'anciens combattants comme préposé au service de voiturier», raconte le photographe Matthew Casteel. «Pendant les cinq ans où j'ai géré le service de stationnement, j'ai pris conscience de l'état des intérieurs des voitures et je me suis rendu compte que beaucoup reflétaient l'état de la vie des propriétaires de ces véhicules.» Entre 2013 et 2016, l'Américain a méthodiquement photographié ces intérieurs. Sa série (également publiée en livre) est exposée jusqu'au 22 septembre, dans le cadre d'un programme associé aux Rencontres d'Arles organisé par la Fondation Manuel Rivera-Ortiz et intitulé «Hey! What's Going On?».