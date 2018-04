Dans les anciennes collections d'instruments gynécologiques et obstétriques

Coupe I. Université Duke, History of Medicine Collections, Bibliothèque de livres rares et de manuscrits David M. Rubenstein, date inconnue. | Lindsey Beal

«J'ai commencé par réfléchir au processus d'accouchement et à l'expérience de la grossesse. Je me suis intéressée aux instruments utilisés par les médecins dans le travail et dans l'accouchement ainsi que pendant la grossesse. À quoi ressemblaient-ils avant? Comment ont-ils changé? Je me suis adressée à un bibliothécaire médical qui m’a aidée à localiser les bibliothèques qui disposaient des objets historiques. J'ai ensuite commencé à les contacter pour photographier leurs collections. Les bibliothécaires, les archivistes et le personnel ont une connaissance approfondie de leurs collections et m’ont vraiment aidée à identifier et à dater les articles, mais aussi à me diriger vers diverses ressources.»