L'instruction en famille, l'éducation sans l'école

Mélusine et Cerbère font des exercices de géométrie. Exceptionnellement, la famille s'est donné la règle de faire une page d'exercices par semaine pour le mois d'avril. Les enfants de Dona sont en méthode «unschooling», ce qui signifie en français «non-scolarisation». Ce concept consiste à laisser les enfants découvrir et apprendre de manière non dirigée et à leur rythme. L'«unschooling» n'impose pas de savoirs formels.