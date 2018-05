«J'ai eu l'idée d'une femme transformée, montrant l'interaction des sociétés orientale et occidentale»

Huā niǎo | Samantha Everton

« J'ai choisi de créer ce travail au Vietnam, pour me donner un plus grand degré d'authenticité ainsi que l'accès aux couturiers locaux et aux animaux exotiques. J'ai trouvé tous les animaux utilisés dans la série à travers des contacts sur place, et les ai choisis pour leur apparence visuelle. Ils fournissent un contrepoint au personnage principal dans les photos, et son interaction avec eux ajoute une autre couche d'intérêt à l'histoire. “Huā Niǎo” sont des mots chinois qui désignent des fleurs ou des oiseaux. La peinture d'oiseau et de fleur, ou Huā Niǎo, est une sorte de peinture chinoise originaire du Xe siècle. »