L'irréaliste exubérance des brochures immobilières indiennes

GSR Drive #2 - Inspired By The Expanses Of Central Park - New York and Hyde Park - London | Arthur Crestani

«Je me suis inspiré de la tradition indienne de la photographie de studio, et en particulier de l’utilisation pour les portraits de fonds illustrés, qui étaient anciennement peints à la main et représentaient des scènes idylliques, des paysages et des monuments. À Gurgaon, en périphérie de Delhi, j'installais des bâches sur lesquelles étaient imprimées des vues d’artistes de projets immobiliers locaux, avant d’inviter toute personne alentour à se faire photographier. L’intérêt du projet était de voir comment ces images fantaisistes, une fois imprimées en grand format, suscitent l’envie de se faire photographier chez des personnes qui trouvaient jusqu’alors ces endroits laids et impropres à la photographie, et en particulier au portrait. Cette photographie a été prise à la fin d’une journée difficile, où le vent avait soufflé fort et m’avait contraint à renoncer par deux fois, après avoir bataillé pendant de longs moments. Un groupe de mécaniciens qui jouait aux cartes à quelques mètres de nous a catégoriquement refusé de poser. Après avoir essuyé d’autres refus, j’ai réussi à convaincre ce cycliste de passage. Merveilleuse coïncidence, les motifs de son foulard correspondaient parfaitement avec les damiers qui ornent le sommet des tours.»