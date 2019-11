L'incendie du consulat iranien, tournant de la révolte en Irak

L'Irak s'embrase après une recrudescence des violences dans le sud du pays. Face à l'absence de réformes, le mouvement de contestation entamé le 1er octobre s'est durci, notamment dans la ville de Nadjaf qui a été mise à feu et à sang dans la nuit du mercredi 27 novembre. Ces débordement violents, ponctués par l'incendie du consulat iranien, sont parmi les plus meurtriers depuis le début des manifestations, où des milliers d'Irakien·nes réclament le départ de l'ensemble de la classe politique, inchangée depuis des années et jugée corrompue. Cet événement a, entre autres, entraîné la démission du Premier ministre Adel Abdel Mahdi, annoncée par communiqué ce vendredi 29 novembre.