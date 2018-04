«Les médias ont tendance à se concentrer sur les questions négatives au sujet des cultures amérindiennes»

Juliana | Carlotta Cardana

« Nous avons commencé à photographier les parents de Danielle qui, à leur tour, suggéraient ou nous présentaient d'autres personnes qui étaient des modèles dans leur communauté. Ces recommandations de bouche-à-oreille sont une approche que nous avons conservée et qui s'est révélée efficace. Nous faisons également beaucoup de recherches sur des sujets et des histoires que nous aimerions couvrir et nous contactons nous-même certains groupes de soutien, des gouvernements tribaux, des centres culturels et de santé. Juliana Brown Eyes-Clifford, 23 ans vient de la tribu Oglala Lakota. Avec son mari, Scotti Clifford, ils ont formé le groupe "Scatter Their Own" (qui est la traduction anglaise du mot Oglala). Ils se rendent dans diverses réserves indiennes et dans d'autres parties du pays pour jouer de la musique. Ils sont autodidactes et jouent ce qui sort naturellement de leur cœur. Juliana aime jouer pour les jeunes et les pousser à se diversifier et apprendre sur les arts et la musique qui sont des sujets qui ne sont généralement pas exposés dans les réserves.»