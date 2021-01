«Ekifire», la vie de la communauté LGBT+ dans trois pays d'Afrique

«Dans une banlieue de Kigali, Bobette, une femme transgenre, ouvre le volet de sa minuscule maison individuelle. Les gens interrogent régulièrement Bobette sur mon sexe. Ce travail m'a appris à employer le bon vocabulaire pour qualifier avec des termes acceptables et justes chaque membre de la communauté. Je me souviens de cette photo comme l'un des premiers cours donnés par Bobette à ce sujet. Le Rwanda ne criminalise pas l'homosexualité mais Bobette est régulièrement contrôlée par la police. Un jour, lors d'une vérification d'identité, un policier a vu qu'elle était de sexe masculin mais qu'elle se promenait habillée en femme et il a déchiré sa carte. Bobette a dû entreprendre les formalités pour refaire ses papiers et elle m'a raconté que les fonctionnaires ricanaient et ont tout essayé pour faire traîner les démarches. Le poids de la société, et parfois de la famille, est plus fort que la loi. Nous étions en train de parler de ces sujets quand elle s'est levée pour ouvrir le volet afin que nous ayons plus de lumière et par miracle un miroir se trouvait à gauche. Cette photo n'est absolument pas posée, elle est le fruit de deux heures d'entretien et d'un instant qu'il a fallu saisir. Je trouve que l'absence de contrôle donne des images tellement plus justes.»