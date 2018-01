La vie à Hollywood, hors champ des caméras

Window Patriotism, Hollywood 2017 | Kwasi Boyd-Bouldin

«Un drapeau est accroché à la fenêtre de l'un des derniers immeubles d’origine près du coin du Hollywood Blvd. et Western Ave. Cette intersection est l'un des endroits qui a le plus changé dans la ville. J'ai grandi à Hollywood et dans ses environs (Koreatown et une brève période à Mid City). Toutes les écoles que j'ai fréquentées étaient également dans la région. Ma famille a déménagé à Brooklyn New York quand j'avais trois ans et j’ai vécu ensuite à Los Angeles. En tant que benjamin de cinq enfants, j'ai été témoin de l'impact de ce déménagement sur mes frères et sœurs plus âgées. Nos expériences étaient très différentes car ils et elles étaient ados quand nous avons déménagé ici et moi trop jeune pour me souvenir d'autre chose avant. Comparer leurs expériences avec la mienne et leurs perceptions de la vie dans L.A. est essentiel dans mon travail.»