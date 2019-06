«Contact High», une histoire visuelle du hip-hop

« Au début des années 1990, à 19 ans, j'ai déménagé de Detroit à New York et obtenu un emploi chez Payday Records / Empire Management. À l'époque, Payday représentait certains des plus grands noms du hip-hop underground: Jeru the Damaja, Masta Ace, le premier groupe de Mos Def, le premier contrat en single de Jay-Z –mais le label était réellement reconnu à cause de Gang Starr. J'ai travaillé avec eux alors qu'ils enregistraient Hard To Earn en tant que directrice de la publicité et du marketing. Je les aidais à répondre aux demandes d'interviews et à organiser les shootings photos. Je les accompagnais dans tous leurs tournages, leurs interviews... J'ai voyagé partout avec eux et j'ai appris ce que c'était que de voir les images se créer au fur et à mesure alors qu'elles étaients diffusées dans le monde.»