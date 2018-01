Dans les pas des danseurs de ballet afro-américains

Dance Theatre of Harlem studio, novembre 2017 | Idris Solomon

«Une bonne amie, Keyana Patterson, travaille là-bas. Un jour, elle m'a invité à aller à l'école pour photographier une répétition. J'ai accepté l'invitation. Quand je suis arrivé, ils m'ont donné un petit espace pour photographier la performance. J'ai rapidement ignoré les directives et j'ai commencé à errer dans les coulisses et à capter des danseurs dans des moments calmes et francs. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais découvert la magie. J'ai préparé une présentation et proposé de photographier l'école à long terme. Cela fait quatre ans maintenant. Sur cette photo, les élèves répètent une chorégraphie. Ce qui me frappe dans cette image, c'est l'uniformité de cet art. Tous les danseurs s'habillent de la même manière, portent les mêmes coiffures et font les mêmes gestes. Je voulais capturer cette identité dans cette photo. J'aime photographier le calme de la danse.»