Les guerres et manifestations de l'année 2020 en images

Conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, manifestations historiques aux États-Unis, vague de protestations en Pologne... l'année 2020 a été marquée par des guerres sanglantes et des soulèvements populaires inédits. Que ce soit pour dénoncer le racisme et les violences policières, pour défendre leurs droits, lutter contre les dérives autoritaires ou faire chuter un dictateur, les citoyens du monde entier sont descendus dans la rue, malgré la pandémie de Covid-19. Tour d'horizon en images des principaux conflits et manifestations de 2020.