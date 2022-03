À Kiev, chez ceux qui restent

Nicole n'aime pas quand il parle comme ça. Quand Daniel parle de la guerre. Quand il dit qu'il prendra les armes s'il le faut, qu'il se fiche des conséquences, «du moment que je ramène le plus de ces bâtards dans la tombe». La jeune Ukrainienne de 21 ans a peur des combats, des horreurs de la guerre dont elle a pour l'heure été épargnée. Daniel, lui, n'a pas eu cette chance. «Il y a sept ans, je vivais encore dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, là où je suis né. Puis il y a eu la guerre dans la région.» Le jeune homme s'interrompt, puis reprend. «J'ai vu des corps mutilés, des membres arrachés, des morts. C'était traumatisant. Partir l'était tout autant, tout laisser derrière soi, ses amis, sa ville. J'avais 15 ans.» Aujourd'hui, Daniel ne veut plus jamais fuir. «J'ai grandi, je ne suis plus un enfant. Je ne partirai pas une seconde fois, ou je ne me sentirai plus jamais chez moi nulle part.» Kiev, c'est aussi là où Nicole se sent chez elle. Elle y est née, toute sa vie est ici. Et qu'importe qu'elle ait un mauvais pressentiment. Qu'importe les bombes et les armes. Elle ne partira pas non plus. Quoi qu'il arrive, le couple restera ensemble jusqu'à la fin, peu importe laquelle.