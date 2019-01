La Grande Motte, icône des sixties

Ils sont peu nombreux à avoir pu concevoir une ville entière depuis son tracé jusqu’aux gabarits architecturaux en passant par le design du mobilier urbain et le choix de la végétation. En sa qualité d’architecte en chef, Jean Balladur va s’atteler à l’ensemble de ces tâches, mais aussi à la réalisation de certains bâtiments, notamment deux postes de secours pour les plages du quartier du Couchant. Béton blanc immaculé, formes organiques et fluides, le geste fait écho à l’architecture «douce et féminine» souhaitée pour cette partie de la ville. L’architecte n’oublie pas l’aspect fonctionnel en intégrant des douches dans la maçonnerie.