Depuis deux ans, le photographe Robert Llewellyn collecte et photographie des milliers de graines dans un studio installé chez lui. «Je pense que c'est au moment où l’on commence à collecter que la planète se révèle réellement», explique-il. Ses images ont été rassemblées dans un livre, Seeing Seeds: A Journey into the World of Seedheads, Pods, and Fruit [Timber Press].