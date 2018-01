Zigzag | Tugo C.Y. Cheng

«Mes images sont entre la réalité et l'abstrait, la couleur et le noir et blanc. Les conditions climatiques échappent à mon contrôle mais sont essentielles pour faire ces images. En dehors de la lumière du soleil et la vitesse du vent, les marées sont très importantes pour photographier des paysages marins. Un intense travail de recherche et une patience a toute épreuve sont aussi nécessaires.»