Alors que les températures frôlent le zéro degré, une foule croissante se rassemble à Medyka, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Certains font les cent pas, fument des cigarettes à la chaîne ou restent stoïques, emmitouflés dans une couverture. Tous regardent en revanche dans la même direction: vers l'Ukraine, à une dizaine de mètres devant eux, en espérant voir enfin leurs proches arriver. On attend une sœur, une fille, une mère ou un ami, parfois depuis plus de deux jours. De l'autre côté, des milliers d'Ukrainiens sont bloqués et le passage en terre polonaise se fait au compte-gouttes, notamment pour empêcher les hommes qui ont entre 18 et 60 ans de quitter le pays, afin qu'ils prennent les armes.