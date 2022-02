Le design français s'invite à l'Élysée

La célèbre agence d'architecture et de design RDAI, fondée en 1972 par Rena Dumas et dirigée par Denis Montel et Julia Capp, n'aborde pas moins de soixante-dix projets internationaux par an. Lauréate du FD100, la console Arca 88,1 décline des codes architecturaux propres à son ADN et dévoile un surprenant secret: grâce à une technologie qui permet de mettre la pierre en forme, elle est fabriquée en résidus de pierre de travertin. Arca 88,1 (88,1% de ses matériaux sont recyclés) est éditée par la maison française Noma, réputée pour ses objets d'exception fabriqués à partir de matières recyclées et biosourcées.