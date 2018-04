Résidence Provisoire

Anniversaire de Fatuma, 8 ans. Résidence sociale Le Grand Cèdre, Déville-les-Rouen, 2016. | Florence Brochoire

«Sur cette image on peut voir Muna Aboukabar Daoud, la femme de Yahya, qui est éthiopienne. Elle tente de partir en Europe, "peu importe le pays", et arrive en Suède où elle rencontre Yahya et met au monde sa fille, Fatuma. Une fois en France, grâce à Fatuma et son école, Muna rencontre d’autres personnes des immeubles alentour. Mais les liens au sein de la résidence sont rares, il y a surtout des hommes seuls et souvent des bagarres. Ils voudraient partir pour être installés dans un logement social mais pour le moment, ils attendent. Le titre de séjour pour Muna expirait le 10 avril dernier. Elle espère obtenir un titre de séjour plus long qui lui permettra de travailler. S’ils ont tous les papiers, ils resteront en France. J’ai fait mes premières rencontres au foyer de travailleurs migrants du quartier de la Madeleine à Évreux par l’intermédiaire de Yahya. Puis j’ai cherché à photographier des lieux qui accueillaient des publics différents. Selon les structures où je voulais entrer, je suis passée par des associations, me suis associée au journal Libération ou à Adoma. J’ai tenté de faire un travail le plus complet possible, sur l’ensemble de la France, dans les grandes villes comme en pleine campagne. Mon objectif était de croiser l’ensemble des points de vue pour découvrir les différentes facettes du sujet: faire un travail documentaire qui ne tomberait ni dans l’angélisme ni dans le piège du tableau noir. »