Coupe du monde: ces Français et Françaises qui n'ont pas regardé la finale

Quelques sièges derrière David, François-Marie et Colette se tiennent la main, donnant l’impression d’être un jeune couple en train de flirter. Ils ont respectivement 68 et 80 ans et sont là pour «être tranquilles». Le couple habite quai de Jemmappes. «On est pas loin du Point Éphémère, il y a une foule pas possible! On écoutera le résultat, on sera joyeux ou pas, et on passera à autre chose. On n’est pas anti-foot pour autant. C’est une belle fête, un beau sport, mais aujourd’hui, on préfère le calme!»

Sofian Aissaoui