«Les filles de Dieu»: au sein de la communauté trans de Pondichéry

«Donne-moi un peu d'argent, tu seras béni!»: Savitha, Sangeena et Sathana ne passent pas inaperçues lorsqu'elles interpellent les passants dans les rues animées de Pondichéry. À leur rencontre, certains hommes détournent le regard, d'autres s'approchent pour leur glisser un billet dans les mains.



À chaque sortie dans les grandes villes du Tamil Nadu, on rencontre dans les rues des femmes trans qui mendient et bénissent les passants, dans l'espoir d'obtenir de la petite monnaie. Plus grandes et plus provocantes que les autres silhouettes en sari, on les appelle les «Thirunangai». Dans le sud de l'Inde, c'est ainsi que sont désignées les personnes qui ont été assignées au genre masculin, dans lequel elles ne se reconnaissent pas, et qui sont plus connues sous le nom d'«Hijras» dans le nord du pays.