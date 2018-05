Ça veut dire quoi «habillée comme une femme»?

Pinchos Horn / Schomburg Center for Research in Black Culture, Photographs and Prints Division, The New York Public Library

«Dans son texte rédigé pour le livre, Vanessa Friedman, directrice de la mode au New York Times, écrit: “Le vêtement est un uniforme et une protection, et sur les lieux de travail, il représente le compromis entre ces deux concepts déterminés par l'individu et par l'institution”. Nous croyons que les femmes d'aujourd'hui remettent en question les idées préconçues sur la façon dont nous devrions nous habiller. S'habiller est un geste portant un grand pouvoir; cela peut être une façon de s'identifier en tant que membre d'un groupe ou d'une culture, mais aussi un acte de rébellion ou une forme d'expression de soi. Selma Burke, sur cette image, est sculptrice et membre du mouvement de la Renaissance de Harlem. Sur cette photo, elle pose avec son buste de Booker T. Washington à New York, vers 1935. La tenue de l’artiste est à la fois pratique et élégante. Elle associe une blouse avec une cravate en lin. Nous avons estimé qu'il était important de montrer des artistes féminines de nombreuses époques et de différents mouvements artistiques.»