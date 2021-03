«J'échoue généralement à être mère et femme»

«Ce dessin a été réalisé par ma nièce de 8 ans en me regardant un jour... Être mère, c'est faire tout à toute vitesse et manquer de temps pour se régénérer réellement. La fatigue, en réalité, ne disparaît jamais. La maternité a modifié ma vie et l'a rendue plus consciente et attentive, mais elle m'a aussi permis de me reconstruire, ce qui n'était pas facile. J'ai toujours besoin de mon propre espace et je me bats constamment pour le garder, mais je suis aussi une mère aimante qui pense à ses enfants et prend soin d'eux. Relier ces deux mondes est parfois difficile mais possible!»